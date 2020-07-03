США подготовили жесткий ответ на действия Китая в Гонконге

Двухпартийный закон о введении санкций передали на подпись Трампу

Сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение жестких санкций в отношении Китая за подрыв автономии и свобод Гонконга. Об этом сообщает USA Today.

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Законопроект передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ вводит санкции в отношении китайских чиновников и организаций, которые помогают осуществлять так называемый "закон о национальной безопасности" Гонконга, который существенно уменьшает его автономный статус.

Закон предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, разрешает экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга

Санкции США также затронут банки и другие компании, которые проводят "значительные сделки" с китайскими официальными лицами и организациями, причастными к разрушению автономного статуса Гонконга.

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"За нарушение прав человека придется заплатить определенную цену", - сказал сенатор Пэт Туми, республиканец из Пенсильвании, который выступил соавтором законопроекта с сенатором Крисом Ван Холленом, демократом из Мэриленда.

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Напомним, 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Вслед за этим Пекин создал Комитет по национальной безопасности в Гонконге.

Ранее Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты призывали Китай отказаться от принятия этого закона.

Также сообщалось, что Гонконг охватили протесты из-за гимна Китая.

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