Українська
$ 27,18
30,66
  1. Мировые новости
  2. США

США подготовили жесткий ответ на действия Китая в Гонконге

3 июля, 09:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Двухпартийный закон о введении санкций передали на подпись Трампу

Сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение жестких санкций в отношении Китая за подрыв автономии и свобод Гонконга. Об этом сообщает USA Today.

Реклама

Законопроект передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ вводит санкции в отношении китайских чиновников и организаций, которые помогают осуществлять так называемый "закон о национальной безопасности" Гонконга, который существенно уменьшает его автономный статус.

Закон предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, разрешает экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга

Санкции США также затронут банки и другие компании, которые проводят "значительные сделки" с китайскими официальными лицами и организациями, причастными к разрушению автономного статуса Гонконга.

Читайте также: В Гонконге "молчаливый протест" закончился стычками с полицией: десятки задержанных

Реклама

"За нарушение прав человека придется заплатить определенную цену", - сказал сенатор Пэт Туми, республиканец из Пенсильвании, который выступил соавтором законопроекта с сенатором Крисом Ван Холленом, демократом из Мэриленда.

В тренде
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию

Напомним, 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Вслед за этим Пекин создал Комитет по национальной безопасности в Гонконге.

Ранее Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты призывали Китай отказаться от принятия этого закона.

Также сообщалось, что Гонконг охватили протесты из-за гимна Китая.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США Гонконг санкции

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фотоFun
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фотоFun
В США озвучили стоимость лекарства от коронавируса
В США озвучили стоимость лекарства от коронавирусаСША
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже
Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляжеFun
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз
Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогнозСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять