США подготовят военный ответ на нарушение Россией ракетного договора – Трамп

Трамп намерен нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий

Фото: AFP

США подготовят военный ответ на нарушение Россией ракетного договора – Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dd3/bdd/5c4dd3bdd40d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dd3/bdd/5c4dd3bdd40d3.jpg 2019-02-01T16:40:00+02:00 США Трамп намерен нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий

Соединенные Штаты начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с тем, чтобы нивелировать преимущество Москвы в обороне. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

"Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий (нарушения ДРСМД)", - утверждал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев. О

В НАТО, в свою очередь, заявили, что Альянс нацелен на конструктивные отношения с Россией, несмотря на начало выхода США из ДРСМД.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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