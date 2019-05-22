США подозревают Асада в очередном применении химоружия в Сирии

Соединенные Штаты готовы ударить по Сирии, если подтвердится применение химического оружия

Фото: AFP

США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, за предполагаемой атакой с использованием хлора, которая произошла в воскресенье на северо-западе Сирии, стоят сирийские войска.

Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке, но при этом отметила: "Если режим Асада применит химическое оружие, то США и наши союзники отреагируют быстро и адекватно".

По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.

США заявили, что Сирия и ее российские союзники не раз возлагали вину за химические атаки на повстанцев.

"Факты очевидны: режим Асада осуществил почти все верифицированные атаки с применением химического оружия, которые произошли в Сирии... Виновность режима Асада в ужасных химических атаках не вызывает сомнений", – заявила представитель Госдепартамента.

Администрация Дональда Трампа дважды наносила бомбовые удары по Сирии в связи с предполагаемым использованием химического оружия режимом Асада – в апреле 2017 и апреле 2018 года.

В сентябре высокопоставленный американский чиновник заявил, что, по имеющимся данным, сирийские правительственные войска готовятся применить химическое оружие в Идлибе – последнем крупном оплоте повстанцев в стране.

"Нельзя допустить, чтобы режим Асада вновь применил химическое оружие в Сирии", – заявил представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон.

Отметим, США, Великобритания и Франция пригрозили Асаду ударом, если он применит химоружие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США подозревают Асада в очередном применении химоружия в Сирии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"