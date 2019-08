/ Фото: AFP

США подозревают три китайские банки в помощи финансированию ядерной программы КНДР — СМИ

США изучают финансовые операции с участием трех китайских банков, которые они подозревают в оказании содействия в финансировании ядерной программы КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, американский апелляционный суд поддержал распоряжение судьи окружного суда Вашингтона, обязывающее банки предоставить информацию о транзакциях на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Предполагается, в частности, что Государственный банк КНДР мог прибегать к услугам неназванной китайской компании для экспорта угля и иных полезных ископаемых, используя полученный в долларах доход для покупки материалов, необходимых для развития ядерной программы.

Банки подозреваются не в том, что они сознательно нарушают американские законы, а в том, что могут хранить информацию, которая, по мнению правительства США, "может пояснить, как КНДР финансирует свою программу по созданию ядерного оружия".

США запрашивают доступ к данным за 2012–2017 гг., указывая, что схема могла действовать по меньшей мере на протяжении пяти лет.

Названия банков не указаны в решении суда, но, как предполагает Блумберг, речь может идти о China Merchants Bank Co, Bank of Communications Co и Shanghai Pudong Development Bank Co. Все они опубликовали заявления, в которых говорится, что в отношении их не проводятся расследования за нарушение американских санкций.

Ранее сообщалось, что КНДР снова запустила два неопознанных снаряда.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на минувшую пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля.

Ранее КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Согласно его информации, снаряды были запущены из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. "Мы следим за возможными дополнительными запусками и сохраняем боеготовность", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника информировало, что разведка США засекла новый вероятный запуск снаряда с территории КНДР. По их версии, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из источников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

Напомним, что, согласно данным южнокорейских военных, КНДР в минувшую среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

Ранее сообщалось: президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

Напомним, ранее в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа.

Мы также писали: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а северокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.



Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

