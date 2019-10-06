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США подпишут с Черногорией оборонную сделку: Помпео раскрыл детали

6 октября, 00:30

Сделка на 36 млн долларов в сфере обороны подразумевает поставку военных автомобилей.

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил в пятницу, что между Соединенными Штатами и Черногорией, из-за которой по мнению американского президента Дональда Трампа, может начаться третья мировая война, будет подписана сделка на 36 млн долларов в сфере обороны, которая подразумевает поставку военных автомобилей. Об этом сообщило агентство Reuters.

"США с нетерпением ждут (осуществления) поставок на сумму в 36 млн долларов легких тактических транспортных средств нашему союзнику по НАТО, как только это соглашение будет подписано", – сказал американский госсекретарь.

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Согласно информации на странице Помпео в Twitter, в пятницу он провел встречу с президентом Черногории Мило Джукановичем.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия пыталась помешать вступить Черногории в НАТО, оказывая сильно влияние на внутренние дела страны.

Напомним, 7 июня 2017 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят национальный флаг Черногории в знак приема этой страны в Североатлантический альянс.

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США Черногория Помпео

Источник: ТАСС

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