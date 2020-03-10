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США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана

10 марта, 01:14

Елена Вус

Задача - уменьшить контингент до 8,6 тыс. человек за 135 дней

В американском военном командовании подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана в соответствии с достигнутым с движением "Талибан" соглашением, которое ранее оказалось под угрозой.

"В соответствии с договоренностями США с талибами и с декларацией, подписанной Вашингтоном с Исламской республикой Афганистан, американская группировка в Афганистане начала вывод своих военных. Задача – уменьшить контингент до 8,6 тыс. человек за 135 дней", - заявил представитель командования силами США в Афганистане Сонни Леджетт.

Он заверил, что на афганской территории остается достаточно американских военнослужащих, чтобы выполнять все поставленные задачи, в частности – бороться против терроризма.

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Об атаках боевиков в Афганистане смотрите в видеоролике:

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS
Видео: Reuters

Напомним, 29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

В свою очередь, Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане.

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Афганистан США военные талибан мирное регулирование вывод войск

Источник: Интерфакс-Украина

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