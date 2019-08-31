США пока не достигли соглашения с талибами о выводе войск из Афганистана

У нас проходят очень хорошие переговоры с "Талибаном", - сказал Трамп

/ Фото: AFP

США и радикальное движение "Талибан" (ведут очень хорошие переговоры, но пока не достигли соглашения о выводе американских войск из Афганистана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого.

"У нас проходят очень хорошие переговоры с „Талибаном". Но пока мы не достигли сделки", — сказал он.

"Мы могли бы быстро победить в Афганистане, если бы позволили убить много людей. Но я не позволил", — отметил Трамп.

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Как сообщил 29 августа журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ближайшее время отправится на два-три дня в Кабул для одобрения предполагаемой сделки с президентом страны Ашрафом Гани. После этого эмиссар вернется в Доху, где проходили переговоры с талибами, на церемонию подписания соответствующего соглашения с главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром. Церемония может пройти в присутствии ключевых мировых игроков, включая страны региона, Европы, Россию и Китай.

Предполагается, что договоренность будет включать вывод американских войск за 15-18 месяцев, прекращение огня и гарантии того, что "Талибан" не позволит террористам "Исламского государства" и "Аль-Каиды" закрепиться на подконтрольной им территории, а также даты запуска в Осло межафганских переговоров.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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