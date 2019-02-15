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США помешают работе Ирана над ракетной программой — Помпео

Сегодня, 08:36

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон действует в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
США помешают работе Ирана над ракетной программой — Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg США Госсекретарь США отметил, что Вашингтон действует в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН

Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой. Об этом в интервью заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Америка применяет все свои рычаги, чтобы сократить имеющиеся у Ирана возможности работать над ракетной программой. Мы видим, что получается, когда страны совмещают ядерную программу с возможностью доставлять ядерные боеголовки на большое расстояние, будь то с помощью межконтинентальных баллистических ракет или даже с помощью ракет меньшей дальности. Мы делаем все, что можем, чтобы затруднить создание Ираном таких ракет", - заявил Помпео. 

Госсекретарь США отметили, что Вашингтон при этом действует в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

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Тег Иран, США, программа, ракеты

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ТАСС

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