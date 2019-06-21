США порекомендовали Индии отказаться от покупки российских С-400

США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере

Фото: Википедия.

США порекомендовали Индии отказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400.

Об этом пишет Bloomberg.

Также госдеп США распространил ответ неназванного представителя ведомства на вопрос журналистов о планах Индии по С-400.

"В том, что касается С-400, то мы призываем всех наших союзников и партнеров, в том числе Индию, не проводить транзакции с Россией, способных привести к введению санкций в рамках закона CAATSA", – пояснил представитель американского внешнего политического ведомства.

Он пояснил, что США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере, что позволит Дели получить больший доступ к американскому вооружению. "Так что я думаю, что настало подходящее время, чтобы Индия задумалась об альтернативах", – сказал собеседник журналистов.

Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщалось, планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает пять млрд долларов.

Напомним, что США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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