Глава Пентагона рассказал, как США будут защищаться от России после развала ракетного договора

Марк Эспер отметил, что Штаты начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от ;крылатых ракет РФ.

Об этом заявил и.о. министра обороны США Марк Эспер по итогам встречи министров обороны НАТО, одной из основных тем которой была проблема ДРСМД.

Так Эспер ответил на вопрос журналистов, собираются ли США переориентировать на противодействие России развернутые в Европе объекты системы ПРО, которые, как утверждали представители США на протяжении последних десяти лет, "не будут направлены против России".

"С точки зрения США, я могу сказать вам, что, оставаясь в рамках ДРСМД, мы начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным ДРСМД радиусом действия, которые помогли бы нам противостоять угрозам со стороны РФ. И, конечно, нам нужна ПРО, чтобы решать проблему угрозы от российских крылатых ракет для партнеров по альянсу, — заявил он. — Нам нужно продолжать обсуждать дальше варианты того, что мы будем делать. Очевидно, что противоракетная оборона будет частью этого".

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор утратит силу.

Ранее мы писали, что Американское руководство не стремится к новой гонке вооружений, поэтому не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты класса "земля-земля". Об этом в своем Twitter заявил 27 июня Марк Эспер. Он также отметил, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, где обсуждался вопрос "продолжающегося нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Напомним, ранее в этом году глава польского МИД Яцек Чапутович сказал, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр также не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО.

Ранее в этом году Белый дом объявил, что США приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с подписанием которого СССР и Америка прекратили ядерную гонку в 1987 году. Подробнее смотрите в сюжете:

США вышли из ракетного договора

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