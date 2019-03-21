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США потратят 6 млрд долларов на усовершенствование танков Abrams

Сегодня, 00:20

По словам главы Белого дома, работы по усовершенствованию боевой машины должны пройти в ближайшие три года

Фото: Getty Images
США потратят 6 млрд долларов на усовершенствование танков Abrams //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2bc/2b2/5c92bc2b2a719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2bc/2b2/5c92bc2b2a719.jpg США По словам главы Белого дома, работы по усовершенствованию боевой машины должны пройти в ближайшие три года

Администрация США намерена инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию танков M1 Abrams  в течение 3 лет. Об этом заявил в среду президент Дональд Трамп во время выступления перед рабочими в штате Огайо, которое транслировалось на сайте Белого дома.

"В течение следующих трех лет мы инвестируем больше 6 млрд долларов в усовершенствование и модификацию танков M1 "Abrams", — сказал американский лидер. "Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация (Барака Обамы — ред.) инвестировала за 8 лет", — подчеркнул он.

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В бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% — до 750 млрд долларов. Бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривает, в частности, выделение 200 млн долларов на военную помощь Украине, 14 млрд долларов предлагается потратить на ядерные вооружения, еще 13,6 млрд долларов — на противоракетную оборону.

Напомним, военно-морские силыСША собираются ускорить процесс разработки крупных необитаемых надводных аппаратов. Об этом сообщил в среду журналистам начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, комментируя новый бюджетный запрос Пентагона. Белый дом передал в понедельник на рассмотрение Конгресса США проект федерального бюджета на 2020 финансовый год.

Ранее мы писали о том, что США запланировали испытания ракет средней дальности.

Также сообщалось, что Пентагон заключил масштабную сделку на разработку гиперзвукового оружия.

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Тег бюджет, США, танк, Пентагон, Трамп, оборона, Abrams

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Источник:

ТАСС

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