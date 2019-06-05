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США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от С-400

5 июня, 02:27

США дали понять правительству Турции последствия получения С-400

Фото: REUTERS/Maddie McGarvey
Фото: REUTERS/Maddie McGarvey.

США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США DSCA генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил во вторник, выступая в Институте Брукингса.

"Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции", — сказал он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. 

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тег США, Турция, с-400

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Источник:

ТАСС

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