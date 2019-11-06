США предупредили Германию о российской угрозе: Помпео летит в Берлин

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Соединенные Штаты предупредили Германию, своего ключевого европейского союзника, о растущих угрозах со стороны России накануне празднования 30-летия со дня падения Берлинской стены.

Госсекретарь США Майк Помпео направляется в Германию, чтобы подчеркнуть необходимость продолжения усиления трансатлантического партнерства. Встречи руководителя американского дипломатического ведомства с руководством Германии пройдут через несколько дней после того, как Дания устранила одно из последних юридических препятствий для осуществления проекта "Северный поток-2" – газопровода по дну Балтийского моря, по которому в Германию будет поставляться российский газ.

Высокопоставленный источник в Госдепартаменте сообщил, что США озабочены "энергетической безопасностью" европейских партнеров. "Северный поток-2", по его словам, является преимущественно "политическим инструментом" России, а не полностью коммерческим проектом.

"Мы регулярно высказываем наши опасения. Мы расцениваем это как инструмент, с помощью которого Россия пытается использовать энергетику для продвижения своей геополитической повестки", – сказал источник.

Источник добавил, что "Северный поток-2" ставит под угрозу приоритеты энергетической безопасности, "делая европейские страны и наших союзников более зависимыми от одной страны, являющейся источником энергии".

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Германия является крупнейшим в Европе потребителем природного газа. При этом в стране производится очень мало собственной энергии. По этой причине Германия сильно зависит от импорта в сфере энергетики. Власти страны также пытаются уменьшить опасения США в отношении безопасности и геополитики.

Майк Помпео, который в молодости служил в Германии на одной из американских военных баз, посетит Графенвур, Вильсек, Модларойт, Лейпциг и Берлин, где примет участие в мероприятиях, посвященных окончанию "холодной войны". В Лейпциге госсекретарь встретится с Хайко Маасом, министром иностранных дел Германии. Помпео и Маас обсудят трансатлантическое партнерство перед лицом растущих угроз со стороны России, Китая и Ирана, рассказали в Госдепартаменте.

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В Берлине Помпео встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими представителями правительства, чтобы обсудить партнерство и сотрудничество между США и Германией.

Помпео выступит с речью у берлинских Бранденбургских ворот. Как уточнили представители Госдепартамента, тема его выступления – роль и значение свободы.

Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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