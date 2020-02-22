США предупредили Путина насчет вмешательства в выборы

Претендент на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс, предостерег Россию от попыток вмешательства в американскую избирательную гонку.

Предупреждение прозвучало после того, как разведка получила информацию о возможном участии Москвы в кампании кандидата, сообщает Reuters.

"Разведка говорит нам, что они вмешиваются в эту кампанию, прямо сейчас, в 2020 году. И мое послание президенту Путину будет таким: если меня выберут (кандидатом. – Ред.), поверьте, вы не будете вмешиваться в американские выборы", – сказал Сандерс.

Напомним, что 78-летний сенатор из Вермонта считается одним из главных претендентов на выдвижение от Демократической партии и, как ожидается, выиграет предварительные выборы в Неваде.

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Ранее в Сети появилась информация о том, что Сандерс получил данные о российском вмешательстве от официальных источников, которые также информировали об этом президента-республиканца Дональда Трампа и американских законодателей. Какую форму имеет российская помощь, не сообщается.

Между тем, источник в американском Конгрессе подтвердил, что представители разведки сообщили законодателям, что Россия, похоже, участвует в дезинформационных и пропагандистских кампаниях, чтобы продвинуть кампании Сандерса, так и Трампа.

Сенатор подчеркнул, что ему об этом сообщили около месяца назад.

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"Нам сказали, что Россия, и возможно, другие страны, собираются участвовать в этой кампании. Вот мое послание России: держитесь подальше от американских выборов", – заявил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", – отметил Помпео.

Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы, – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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