США предупредили Сербию о санкциях в случае покупки российских вооружений

Системы «Панцирь-С» будут поставлены в Сербию в ближайшие несколько месяцев

/ Фото: Pixabay

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил Сербию, которую ранее уже наказали за дружбу с Москвой, о риске американских санкций в случае покупки российского вооружения.

"Мы надеемся, что наши сербские партнеры будут осторожны в отношении любых подобных сделок", – сказал Палмер в интервью телеканалу Alsat-M.

Это заявление он сделал на фоне сообщений о том, что Россия поставит в Сербию современные ракетно-зенитные системы "Панцирь-С".

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По данным российских СМИ, системы "Панцирь-С" будут поставлены в Сербию в ближайшие несколько месяцев в соответствии с подписанным контрактом.

Сербский президент Александр Вучич заявил в интервью государственному телеканалу, что Сербия закупит у России оборонительное вооружение, добавив, что он хочет избежать любых санкций со стороны США или "конфронтации с Америкой".

"Сербия вооружается, потому что это – свободная страна, окруженная государствами-членами НАТО, с которыми мы хотим быть друзьями", - заявил Вучич, добавив, что он не позволит Сербии "быть такой же слабой, какой она была в девяностых".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий — признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс.

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