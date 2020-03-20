США прекратили выдачу виз во всех посольствах и консульствах: что происходит

В Госдепартаменте не уточняют, когда зарубежные представительства США возобновят предоставление визовых услуг

После сообщений о том, что американская экономика официально вошла в рецессию, стало известно, что Соединенные Штаты в связи с распространением по миру коронавируса с 20 марта приостанавливают выдачу виз во всех американских посольствах и консульствах.

"В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США", – говорится в сообщении Госдепартамента.

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В Госдепартаменте не уточняют, когда зарубежные представительства США возобновят предоставление визовых услуг.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что широкому распространению инфекции способствовало утаивание китайскими властями информации о случившейся вспышке коронавируса. Он также подчеркнул, что при достаточно оперативном предоставление информации властями КНР – "на несколько месяцев раньше" – вирус можно было бы "сдержать в границах одной провинции" Китая.

Дональд Трамп прогнозирует, что в Соединенных Штата вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может закончиться в июле-августе текущего года, но может продолжаться и дольше.

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