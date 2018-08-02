США придумали коварный план, как заполучить российское оружие

Также решение может подорвать усилия США наказать РФ за ее агрессивные действия

Сенат США одобрил законодательные изменения, которые позволят президенту не накладывать санкции на страны, которые пытаются установить более тесные отношения с Вашингтоном, но покупают оружие у России. За это решение проголосовали 87 сенаторов, против были 10, пишет Голос Америки.

Ранее это решение утвердила Палата представителей, теперь документ ожидает подписи президента США Дональда Трампа.

Министр обороны США Джим Мэттис прошлом месяце обратился к Конгрессу с запросом об освобождении некоторых стран от наказания в пределах режима санкций. В распространенном 20 июля обращении к председателю сенатского комитета по вооружениям Джона Маккейна Мэттис заявил, что Россия должна заплатить за свою "агрессивное, дестабилизирующее поведение", но наказание не должно применяться к союзникам США или других стран, с которыми Вашингтон развивает связи.

Во время обсуждения законопроекта сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что он обеспокоен тем, что это решение подорвет усилия США наказать РФ за ее агрессивные действия.

Согласно действующему в настоящее время американскому законодательству о санкциях против России, любая страна, покупающая оружие у российских предприятий, которые находятся под американскими санкциями, рискует сама подвергнуться санкциям со стороны Соединенных Штатов.

Этот закон имеет целью наказание президента России Владимира Путина за аннексию украинского Крымского полуострова в 2014 году, участие в гражданской войне в Сирии и вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Тем временем в США конкретизировали, чем Турции грозит покупка С-400 у России.