США пригласили представителей 50 стран обсудить сертификацию Boeing 737 MAX

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Федеральное авиационное управление США пригласило представителей регулирующих органов десятков стран, где эксплуатировались Boeing 737 MAX, неформально обсудить процесс сертификации самолетов этой серии. Встреча запланирована на 23 сентября.

Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, приглашение направлено группе Joint Authorities Technical Review, которая включает представителей 50 стран.

"Успех общемировой авиации целиком зависит от единства в приверженности цели обеспечения безопасности и взаимопонимания по вопросу о том, что требуется для достижения этой задачи", — приводит агентство выдержку из приглашения.

Агентство в конце августа сообщило со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии, что Boeing перенесла с сентября на октябрь завершение сертификационных полетов Boeing 737 MAX. Сдвиг сроков в принципе не мешает компании в случае одобрения со стороны Федерального авиационного управления США возобновить эксплуатацию самолетов этой серии в четвертом квартале текущего года.

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Как сообщало агентство Reuters, ранее компания уведомила заказчиков о намерении увеличить выпуск серии 737 до 52 самолетов ежемесячно в феврале 2020 года в случае получения от ФАУ разрешения возобновить полеты Boeing 737 MAX. Boeing планирует также поднять данный показатель до 57 самолетов в месяц в июне 2020 года.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

По словам источников, главный вопрос на данный момент заключается в том, сможет ли Boeing устранить все имеющиеся проблемы только за счет внесения изменений в программный код. Если помимо этого, компании придется менять микропроцессоры или иное оборудование, то для возобновления полетов потребуются скорее месяцы.

Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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