США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку класса Virginia

Сегодня, 00:00

Церемония введения субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне

Фото: Aecom
Фото: Aecom

Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию мероприятия в Twitter американских ВМС.

Церемония введения субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.

USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступивший на вооружение США. Водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Подводная лодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.

Субмарина предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.

Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.

Напомним, США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал, американские вооружения останутся эффективными. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что дайверы встретили таинственную подлодку в глубинах океана.

Также мы писали, что в сеть попало последнее сообщение с борта пропавшей в Аргентине подлодки.
ВМС, подлодка, подводная лодка, военно-морские силы

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