США призвали американцев срочно покинуть Ирак: что происходит

Американских граждан просят при первой возможности улететь или уехать из этой страны

Фото: REUTERS/Khalid al-Mousily

На фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке американских граждан призвали покинуть Ирак, где 31 декабря митингующие предприняли попытку взять посольство США в Багдаде штурмом.

Коммюнике соответствующего содержание было опубликовано на сайте американского диппредставительства 3 января.

"Из-за обострения напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям в январе 2020 года и немедленно покинуть Ирак", – призвали дипломаты.

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На этом фоне американским гражданам рекомендовали не приближаться к посольству и при возможности улететь или уехать из этой страны.

В связи со случившимся посольство в Багдаде временно приостановило все консульские операции – визовые и прочие услуги американским гражданам будет оказывать американское генконсульство в Эрбиле.

Напомним, что ответственность за нападение на посольство Дональд Трамп возложил на Иран, пригрозив иранцам ответственностью, после чего духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил о готовности нанести удар по позициям США.

Позже Иран заявил США, что готов нанести удар. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять, что не стремится к войне, но намерен строго защищать интересы, достоинство и славу иранской нации.

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