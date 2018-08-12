США призвали Британию присоединиться к санкциям против Ирана

Компании рискуют столкнуться с серьезными последствиями для их торговли с Соединенными Штатами

Посол Соединенных Штатов в Великобритании Роберт Вуд Джонсон призвал Лондон поддержать США и отказаться от ядерной сделки с Ираном. Такой призыв посла содержится в его статье, опубликованной в The Telegraph.

"Пора отказаться от убыточной сделки 2015 года. Мы призываем Великобританию использовать ее значительную дипломатическую мощь и влияние и присоединиться к нам в то время, как мы возглавляем глобальные усилия по достижению по-настоящему всеобъемлющего соглашения", – говорится в статье.

Роберт Джонсон напоминает, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять: компании, которые свои бизнес-интересы в Иране ставят выше интересов общего блага, рискуют столкнуться с серьезными последствиями для их торговли с Соединенными Штатами".

Напомним, 7 августа США возобновили действие ограничения во взаимной торговле с Ираном. Этот шаг подвергли критике в Европе.

ЕС в ответ ввел в действие "блокирующий устав" для защиты европейских компаний, призвав бизнес хранить контакты с Ираном.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.