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США призвали Евросоюз ввести санкции против Мадуро

Сегодня, 16:34

Вашингтон призывает заморозить зарубежные государственные венесуэльские активы

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
США призвали Евросоюз ввести санкции против Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg США Вашингтон призывает заморозить зарубежные государственные венесуэльские активы

США попросили Евросоюз ввести новые санкции в отношении правительства Николаса Мадуро. Об этом заявил в четверг в ходе видеоконференции спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, отвечая на вопрос о том, согласны ли США с резолюцией Европарламента (ЕП), призывающей к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов.

"Мы, конечно же, согласны с этим (необходимостью введения новых санкций – Ред.). Мы попросили страны ЕС ввести новые санкции в отношении режима Мадуро", - сказал он. По его словам, США призвали ЕС, в частности, заморозить зарубежные государственные венесуэльские активы.

Ранее в четверг Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов, а также к персональным санкциям. Кроме того, евродепутаты указали на необходимость признания всеми странами Евросоюза Хуана Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы, а также назначенных им дипломатических представителей.

Напомним, правительство США ввело санкции против главного источника финансовых поступлений режима Николаса Мадуро – нефтяной компании Petróleos de Venezuela, SA. Позднее санкции были расширены на сторонников Мадуро. Кроме того Вашингтон пригрозил банкам наказанием за сотрудничество с Мадуро.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, санкции, Мадуро

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ТАСС

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