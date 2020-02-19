США призвали Россию вывести войска с Донбасса и Крыма

«Мы призываем Россию незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями», - заявил предстатель США

/ Фото: AFP

США на заседании Совета Безопасности ООН призвали Россию вывести свои силы с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и мер, принятых лидерами "Нормандской четверки" в Париже.

"Россия должна закончить этот конфликт выведением своих войск с Восточной Украины и Крыма. И мы призываем Россию незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, так как стороны могут продвинуться вперед с политическими мерами Минских соглашений, только когда существует безопасность на земле", – сказала и.о. заместителя представителя США при ООН посол Черит Норман Шале во время заседания в Нью-Йорке.

Она также подчеркнула, что США призывают Россию выполнять меры, изложенные на недавнем саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже, незамедлительно стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, включая открытие новых гражданских пунктов пропуска, разведение военных сил в районах с наибольшей гуманитарной значимостью и имплементацию мер поддержки прекращения огня.

Посол отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения и процесс в "нормандском формате".

"США подчеркивают нашу однозначную позицию относительно Украины. Мы не признаем и не будем признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Наши санкции против России останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией", – подчеркнула и.о. заместителя представителя США при ООН.

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Как сообщалось, данное заседание Совета безопасности ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения Минских соглашений.

Ранее в представительстве Украины в ООН заявили, что украинская сторона во время заседания поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого.

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Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН.

Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что 18 февраля утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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