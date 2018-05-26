США призвали Россию признать свою роль в катастрофе МН17

Государственный департамент США поддержал решение о привлечении России к ответственности за катастрофу МН17, о котором ранее заявляли Нидерланды и Малайзия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

"России пора признать роль в крушении МН-17 и прекратить свою наглую кампанию дезинформации", – отмечается в документе.

Также США призвали Россию выполнить резолюцию Совета безопасности ООН и дать ответы на запросы о правовой помощи от Австралии и Нидерландов.

"Агрессия РФ в Украине с 2014 года привела к гибели 10 300 человек непосредственно из-за конфликта, включая погибших в трагедии МН-17. Более чем пора для России прекратить это насилие", – призвали в Госдепе США.

Напомним, ранее Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в трагедии MH17 и теперь намерены судить ее как страну отдельно от лиц, которые причастны к сбиванию самолета и фигурируют в данном уголовном производстве.

Между тем, президент РФ Владимир Путин категорически опроверг причастность России к крушению пассажирского лайнера на Донбассе.