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США призвали Россию разблокировать движение в Керченском проливе

Сегодня, 00:23

США выступили с осуждением агрессии России против Украины

Фото: Getty Images
США призвали Россию разблокировать движение в Керченском проливе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fd0/f78/5c5fd0f78e60c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fd0/f78/5c5fd0f78e60c.jpg США США выступили с осуждением агрессии России против Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию не препятствовать движению в Керченском проливе судов, направляющихся в порты Украины в Азовском море.

"США призывают Россию уважать международные обязательства и прекратить задерживать, преследовать и препятствовать движению судов, проходящих через Керченский пролив и направляющихся в порты Украины, а также немедленно освободить захваченные украинские суда и членов экипажей", – подчеркивается в Твиттере посольства США в Украине 20 февраля.

Между тем, Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила слова заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева о том, что главы МИД Евросоюза согласовали так называемый "азовский пакет" санкций.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

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Тег Россия, США, Керченский пролив, пленные моряки

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