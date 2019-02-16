США призвали союзников по НАТО занять "жесткую позицию" по отношению к "Северному потоку-2"

США не будут просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у противников, заявил Пенс

Фото: AFP

США призвали союзников по НАТО занять "жесткую позицию" по отношению к "Северному потоку-2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7fd/3bf/5c67fd3bf29ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7fd/3bf/5c67fd3bf29ca.jpg 2019-02-16T14:09:00+02:00 США США не будут просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у противников, заявил Пенс

Вице-президент США Майк Пенс призвал союзников по НАТО занять жесткую позицию по отношению к российскому газотранспортному проекту Северный поток-2.

"Америка выступала единым фронтом против попыток расколоть наш альянс путем ведения определенной энергетической политики. Мы занимаем жесткую позицию по отношению к "Северному потоку-2" и рекомендуем другим сделать так же", – заявил он в субботу в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Пенс пояснил, что США "не будут просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников".

"Мы не можем обеспечить гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - подчеркнул вице-президент США.

Ранее Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. 8 февраля немецкие и французские СМИ сообщили, что в споре по "Северному потоку – 2" Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток – 2".

В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер убежден, что несмотря на давление со стороны США, проект газопровода "Северный поток – 2" не будет остановлен.

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