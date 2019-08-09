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США призвали стороны конфликта в Кыргызстане уважать конституциюстраны

Сегодня, 00:03

Мы призываем стороны восстановить спокойствие, - заявил представитель Госдепа США

/ Фото: AFP

Власти США из-за ситуации вокруг задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева призывают стороны действовать в соответствии с конституцией и демократическими традициями страны. Об этом заявила и. о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"В свете недавних событий в Киргизии мы вновь заявляем о нашей последовательной поддержке избранных демократических институтов и приверженности верховенству закона. Мы призываем стороны восстановить спокойствие и действовать в соответствии с конституцией и демократическими традициями Киргизии", — сказала она.

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В четверг несколько сотен сторонников задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыли на центральную площадь Бишкека. Толпа требовала отставки президента Сооронбая Жээнбекова. 

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Но митингующих потом разогнали

Ранее сообщалось, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ею руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В селе Кой-Таш под Бишкеком горели машины, возле особняка звучали выстрелы, сообщали очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины

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США Кыргызстан Атамбаев Госдеп США

Источник: ТАСС

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