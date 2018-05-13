США призвали Украину расследовать нападения на ромов

Посольство США в Украине призвало власти расследовать недавние нападение на ромов в стране.

"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", – говорится в сообщении на странице американского посольства в социальной сети.

Напомним, 21 апреля стало известно о "решительных мерах", погроме на Лысой горе: националистическая организация С14 выгнала из зеленой зоны табор, а их палатки нападавшие разобрали и сожгли.

Сотрудники полиции начали расследование: проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей.

Как известно, публикация видео нападения на ромов неподалеку от Лысой горы стала основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытия уголовных производств. Правоохранители призывают участников инцидента дать показания об этих событиях, поскольку никаких обращений от потерпевшей стороны в полицию так и не поступило.