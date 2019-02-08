США призвали ужесточить санкции против Ирана
Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал ужесточить международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана. Об этом он написал в Twitter.
"Последний запуск ракеты Ираном вновь доказывает, что Иран не делает ничего для остановки ракетной программы. Иран игнорирует Совет Безопасности ООН, совершенствуя свои возможности в деле разработки баллистических ракет. Мы должны восстановить более жесткие международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана", - написал он.
Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.
Так Тегеран ответил на заявления правительств некоторых стран ЕС о необходимости того, чтобы Иран избегал испытаний ракет большой дальности, чтобы страна могла воспользоваться экономическими преимуществами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
2 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами объявил, что Исламская Республика Иран успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия "Ховейзе" (Hoveyzeh). По словам Хатами, ракета "будет полностью готова [к использованию] в кратчайшие сроки и сможет совершать полеты на очень низких высотах", дальность ее полета составляет более 1350 километров. Представленная ракета стала важнейшим достижением оборонной отрасли страны после крылатой ракеты "Сумар" (Soumar) с дальностью 700 километров, презентация которой состоялась в 2015 году.
Напомним, президент США Дональд Трамп выразил несогласие с оценкой угрозы со стороны Ирана, которую озвучили на слушаниях в Сенате Конгресса США представители американских спецслужб.
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