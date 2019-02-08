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США призвали ужесточить санкции против Ирана

Сегодня, 09:05

Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео

США призвали ужесточить санкции против Ирана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/977/094/5c49770942952.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/977/094/5c49770942952.jpg США Иран не делает ничего для остановки ракетной программы, отметил Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал ужесточить международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана. Об этом он написал в Twitter.

"Последний запуск ракеты Ираном вновь доказывает, что Иран не делает ничего для остановки ракетной программы. Иран игнорирует Совет Безопасности ООН, совершенствуя свои возможности в деле разработки баллистических ракет. Мы должны восстановить более жесткие международные ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана", - написал он.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.

Так Тегеран ответил на заявления правительств некоторых стран ЕС о необходимости того, чтобы Иран избегал испытаний ракет большой дальности, чтобы страна могла воспользоваться экономическими преимуществами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

2 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами объявил, что Исламская Республика Иран успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия "Ховейзе" (Hoveyzeh). По словам Хатами, ракета "будет полностью готова [к использованию] в кратчайшие сроки и сможет совершать полеты на очень низких высотах", дальность ее полета составляет более 1350 километров. Представленная ракета стала важнейшим достижением оборонной отрасли страны после крылатой ракеты "Сумар" (Soumar) с дальностью 700 километров, презентация которой состоялась в 2015 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил несогласие с оценкой угрозы со стороны Ирана, которую озвучили на слушаниях в Сенате Конгресса США представители американских спецслужб.

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Тег Иран, США, помпео

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