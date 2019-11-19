США призвали все стороны в Гонконге воздержаться от насилия

Беспорядки в Гонконге. Фото: REUTERS/Thomas Peter, Tyrone Siu

Власти китайского Гонконга и протестующиедолжны отказаться от насилия, это неприемлемо. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Госдепартаменте.

"США сильно обеспокоены усугублением продолжающихся беспорядков и насилия в Гонконге, включая столкновения протестующих с полицией, — сказал он. — Мы вновь призываем все стороны воздержаться от насилия. Это неприемлемо". По словам госсекретаря, на местных властях лежит первоначальная ответственность за обеспечение безопасности.

"Беспорядки и насилие нельзя остановить одними лишь действиями сил безопасности, — отметил госсекретарь. — Власти должны предпринять шаги, чтобы разрешить общественную обеспокоенность". Помпео также указал на необходимость проведения независимого расследования инцидентов.

Реклама

"Коммунистическая партия Китая должна соблюдать свои обязательства. Жители Гонконга хотят лишь свобод, которые им были обещаны", — сказал госсекретарь.

В тренде В российском колледже произошла стрельба: есть погибшие

Напомним, что протестующие не применяют огнестрельное оружие против полицейских, однако с недавних пор стали атаковать их из луков. В результате чего один из силовиков был ранен.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама