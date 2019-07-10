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США призвали объявить "Хезболлу" террористической организацией

10 июля, 05:50

Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента

Фото: Getty Images

Госсекретарь США Майк Помепо призвал сторонников США объявить радикальное движение "Хезболла" террористической организацией.

"Санкции против высокопоставленных должностных лиц "Хезболлы" являются частью усилий Соединенных Штатов по противодействию коррупционному влиянию "Хезболлы" в Ливане. Мы призываем наших союзников объявить "Хезболлу" в целом террористической организацией", – написал Помпео в своем Twitter.

Ранее Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла".

В документе отмечается, что речь идет о парламентариях Амине Шерри и Мухаммеде Хасане Рааде, а также о высокопоставленном сотруднике службы безопасности Вафике Сафе.

Напомним, что ранее США наказали европейские компании, которые сотрудничали с "Хезболлой". Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц, причастных к финансированию группировки "Хезболла"

Ранее в США заявляли, что Иран тратит миллиард долларов в год на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок.

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Тег США, хезболла, союзники, Помпео

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Источник:

Интерфакс-Украина

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