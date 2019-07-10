США призвали объявить "Хезболлу" террористической организацией

Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента

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Госсекретарь США Майк Помепо призвал сторонников США объявить радикальное движение "Хезболла" террористической организацией.

"Санкции против высокопоставленных должностных лиц "Хезболлы" являются частью усилий Соединенных Штатов по противодействию коррупционному влиянию "Хезболлы" в Ливане. Мы призываем наших союзников объявить "Хезболлу" в целом террористической организацией", – написал Помпео в своем Twitter.

Ранее Министерство финансов США впервые внесло в санкционный список двух депутатов ливанского парламента и сотрудника службы безопасности Ливана, которые поддерживают радикальное движение "Хезболла".

В документе отмечается, что речь идет о парламентариях Амине Шерри и Мухаммеде Хасане Рааде, а также о высокопоставленном сотруднике службы безопасности Вафике Сафе.

Напомним, что ранее США наказали европейские компании, которые сотрудничали с "Хезболлой". Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц, причастных к финансированию группировки "Хезболла".

Ранее в США заявляли, что Иран тратит миллиард долларов в год на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок.

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