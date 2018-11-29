США призывают европейские страны отказаться от "Северного потока – 2"

В Соединенных Штатах Америки призывают европейские страны отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Особенно после нападения российских военных на украинском судне в Керченском проливе. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента. Акт агрессии в Керченском проливе на днях правительство США обсудит с европейскими союзниками.

"Одна из вещей, которые, я думаю, вы увидите в ближайшие дни и недели, – это дополнительные обсуждения, которые правительство США будет вести с европейскими союзниками. Мы хотели бы видеть, что наши европейские союзники делают больше, чтобы помочь Украине", – представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Одной из тем консультаций со странами ЕС является газопровод "Северный поток – 2".

"Северный поток" проходит через несколько этих стран. И, я думаю, Европа должна спросить себя: является ли "Северный поток" чем-то, что они хотят продолжать? Потому что он помогает российскому правительству. Та ли это поддержка, которую они (страны ЕС. – Ред.) хотят предоставить российскому правительству?" – заявила Нойерт.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявлял, что США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2".

Также американский госсекретарь Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил, что США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток – 2".