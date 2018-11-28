США призывают Европу "делать больше" для Украины и придерживаться санкций против РФ

Власти США призывают Европу "делать больше" для поддержки Украины, в том числе строже придерживаться санкций против России. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Нойерт на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше", – заявила она. Нойерт также отметила, что в интересах Вашингтона "поощрять страны поддерживать друг друга, чтобы не только США несли бремя, не справлялись с этими проблемами в одиночку".

"Многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины. Не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере", – добавила Нойерт, отметив, что власти США ожидают от союзников полного следования санкционной политике.

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"Госсекретарь отправляется в ближайшие дни на встречу НАТО (встреча глав МИД стран НАТО 4-5 декабря в Брюсселе – ред.), мы думаем, что это (инцидент в Керченском проливе – ред.) станет важной темой для обсуждения", – уточнила она. Нойерт вновь заявила, что американские власти осуждают действия России в Керченском проливе и выражают свою поддержку президенту Украины Петру Порошенко. Кроме того, она призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток – 2", отказаться от реализации этого проекта.

На вопрос журналистов о том, что будут делать США "в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной", Нойерт заявила, что "не намерена комментировать гипотетические сценарии".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.