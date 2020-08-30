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США призывают Россию прекратить призывать крымчан в свою армию

30 августа, 23:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Также американцы призвали освободить незаконно удерживаемых украинцев

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить незаконно удерживаемых ею украинцев и прекратить призыв жителей оккупированного Крыма в свои вооруженные силы. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве, размещенном в Facebook.

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Москву также призвали прекратить посягать на основные свободы крымчан.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", – заявили в посольстве.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба единственным условием подачи воды в Крым назвал прекращение оккупации полуострова.

Напомним, на днях российский президент Владимир Путин снова нарушил украинское законодательство и второй раз за два месяца прибыл в незаконно аннексированный его страной Крым.

Видео: Дмитрий Смирнов/Twitter
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Россия Крым призыв в армию посольство США
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