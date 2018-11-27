США продадут Египту 10 модернизированных ударных вертолетов Apache за 1 млрд долларов

Соединенные Штаты приняли решение поставить Египту 10 модернизированных ударных вертолетов AH-64E (Apache), а также боеприпасов и запчастей к ним на общую сумму в миллиард долларов. Об этом объявило во вторник управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, – пишет ТАСС.

"Предложенная сделка поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности стратегического партнера на Ближнем Востоке. Египет намерен расширить свой имеющийся парк многоцелевыми ударными вертолетами, чтобы в интересах обеих стран противостоять террористической деятельности на Синайском полуострове, которая подрывает региональную стабильность", – отмечается в распространенном документе.

В нем также подчеркивается, что данная сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе".

AH-64E является усовершенствованной версией AH-64D. Он оснащен новой улучшенной трансмиссией и системой винтов из композиционных материалов, которые обеспечивают увеличение максимальной скорости на 46 км/ч. Также AH-64E оснащен усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием с открытой архитектурой и системой управления беспилотным летательным аппаратом из кабины экипажа.

Разрешение на реализацию означенной договоренности, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении экспортировать в Египет вертолеты "Апач". У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможное блокирование.

Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Напомним, Украина в декабре получит первые вертолеты Airbus Helicopters.

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