США продлили на год санкции против России из-за ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Мол, политика России продолжает представлять серьёзную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки.

В пояснительной записке к указам американский президент Дональд Трамп даже назвал действия РФ неординарными и чрезвычайными.

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"Я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения", – заявил Трамп.

Речь идет об ограничениях против РФ, принятых в сентябре 2018 года и еще администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году.

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Напомним, что США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительства беглого президента Украины Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".

Заметим, что ранее в США призывали ввести санкции конкретно против президента России Владимира Путина. Такую мысль озвучили представители Демократической партии в Сенате.

Также в США напомнили, что Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе. Америка призывала РФ проявить политическую волю ради прекращения ужасного конфликта на востоке Украины.

Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против российского "Северного потока – 2". Подробней об этом смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новые санкции США против России

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