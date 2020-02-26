США продлили на год санкции против России из-за ситуации в Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Мол, политика России продолжает представлять серьёзную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки.
В пояснительной записке к указам американский президент Дональд Трамп даже назвал действия РФ неординарными и чрезвычайными.
"Я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения", – заявил Трамп.
Речь идет об ограничениях против РФ, принятых в сентябре 2018 года и еще администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году.
Напомним, что США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительства беглого президента Украины Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".
Заметим, что ранее в США призывали ввести санкции конкретно против президента России Владимира Путина. Такую мысль озвучили представители Демократической партии в Сенате.
Также в США напомнили, что Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе. Америка призывала РФ проявить политическую волю ради прекращения ужасного конфликта на востоке Украины.
Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против российского "Северного потока – 2". Подробней об этом смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Новые санкции США против России
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