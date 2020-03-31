США продлили санкции против России

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение», - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены, в том числе против России.

"Эта значительная злонамеренная деятельность в киберпространстве продолжает представлять необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом (от апреля 2015 года — Ред.)", — сказано в подписанном Трампом документе, который распространила пресс-служба Белого дома.

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Указ, который был подписанный экс-президентом США Бараком Обамой, давал право министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы. В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности, чреватой существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов, а также имеющей целью или последствием вмешательство, или подрыв избирательных процессов или институтов США.

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Ранее сообщалось, что в сеть попали секретные торговые документы США и Великобритании. Дело расследуют британские службы кибербезопасности – они выясняют, стоит ли за сливом хакерская атака и могут ли быть причастны к этой атаке российские специалисты.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о готовности альянса привести в действие пункт о коллективной обороне Североатлантического договора в случае мощной кибератаки на одну из стран-союзниц.

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