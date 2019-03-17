США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Фото: wikipedia

США продолжают переброску стратегической авиации в Европу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cce/573/5c8cce57333ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cce/573/5c8cce57333ea.jpg 2019-03-17T04:27:00+02:00 США США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

Как сообщалось, накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Перед прибытием в пятницу на авиабазу Фэрфорд бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0058 и позывным CLIP91, вылетевший с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана).

После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику.

Ранее сообщалось, что США намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22 (самолеты т.н."пятого поколения"), которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там американской техникой и техникой союзников США.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США продолжают переброску стратегической авиации в Европу". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.