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США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

Сегодня, 04:27

США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Фото: wikipedia
США продолжают переброску стратегической авиации в Европу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cce/573/5c8cce57333ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cce/573/5c8cce57333ea.jpg США США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

Как сообщалось, накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Перед прибытием в пятницу на авиабазу Фэрфорд бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0058 и позывным CLIP91, вылетевший с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана).

После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику.

Ранее сообщалось, что США намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22 (самолеты т.н."пятого поколения"), которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там американской техникой и техникой союзников США.

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Тег авиация, бомбардировщик, Б-52

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Источник:

Интерфакс-Украина

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