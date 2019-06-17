США против поставок нефти из Венесуэлы на Кубу: что планируют в Белом доме

Вашингтон планирует усиливать давление как на Венесуэлу, так и на Кубу

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США готовят дополнительные меры, чтобы пресечь поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы сделаем больше, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу. Очевидно, каждый раз, как мы вводим санкции, режим Мадуро пытается избежать их, так что мы ищем новые пути, чтобы это предотвратить", - цитирует советника The Washington Free Beacon.

Болтон уточнил, что Вашингтон будет наращивать давление как на Венесуэлу, так и на Кубу. Он выразил уверенность, что Мадуро лишится власти, однако советник допустил возможность того, что на смену Мадуро может прийти другой сторонник его режима.

Советник президента отметил, что власть Мадуро закончится, если заставить кубинских военных и сотрудников служб безопасности покинуть Венесуэлу.

"У нас тут есть империалистическая сила, Куба, которая в действительности правит Венесуэлой. И какая выгода, какая причина у Кубы делать это? Они получают нефть из Венесуэлы по значительно более низким ценам, чем на международных рынках", – сказал он.

В источнике также говорится, что в Венесуэле находятся 15 тыс. кубинских военных и сотрудников служб безопасности, Вашингтон пытается выдворить их.

Напомним, в Венесуэле за прошедших пять лет экономика сократилась почти в два раза – с 2013 по 2018 год она сократилась на 47,7%. Кроме того, уровень инфляции в Венесуэле за 2018 год достиг отметки в 130060%. Об этом говорится в докладе Центрального банка страны.

Также, Джон Болтон рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на 209 миллионовдолларов.

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