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США проведут испытание баллистической ракеты до конца 2019 года

5 сентября, 02:34

Это подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер

/ Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это подтвердил в среду первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер на конференции, организованной еженедельником .

"Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года", — сказал он, отвечая на вопрос о том, остаются ли в силе планы испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности в ноябре 2019 года. Суфер при этом отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. 18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты "Томагавк" на дальность около 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Напомним, США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета которой составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД).

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая. 

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

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Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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США ракета Пентагон испытания

Источник: ТАСС

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