США проведут крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу: детали

Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в Прибалтику и Польшу – в рамках масштабных учений Defender 2020. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении расположенного в Висбадене штаба армии США в Европе.
Всего в учениях будут участвовать около 37 тыс. военных из 19 стран, причем в Европу будет переброшено около 20 тыс. американских солдат. Заявленной целью маневров является повышение боеспособности НАТО и устрашение потенциального противника.
Германия станет логистическим центром во время учений, которые пройдут в период с апреля по май 2020 года. Они призваны проверить скорость переброски войск НАТО и уровень их взаимодействия.
"Эти способности важны, чтобы за короткий промежуток времени показать мощь. Наша боеспособность успокаивает союзников и отпугивает возможного противника", - заявил командующий армией США в Европе Кристофер Каволи.
Германская сторона считает важным в ходе учений проверить возможности существующей инфраструктуры – мостов и путей сообщения – для переброски крупных сил, отмечает агентство DPA.
Ранее сообщалось, что США отправят в Польшу дополнительные войска.
Позже стало известно, что США создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы.
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