США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"). Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Пуск был произведен с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. По данным представителей Командования глобального удара ВВС, учебная ракета без боезаряда была запущена во вторник. Целью теста была отработка надежности и точности систем МБР.

Как отмечает AP, ракета успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится.

Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего страна располагает 450 такими ракетами, они останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что в США провели испытания гиперзвуковой ракеты. Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.