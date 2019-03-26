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США провели успешные испытания ПРО в Тихом океане

Сегодня, 08:48

Это первое успешное испытание системы ПРО континентальной части США, начиная с мая 2017 года

Фото: twitter.com/bryanwann
Фото: twitter.com/bryanwann.
США провели успешные испытания ПРО в Тихом океане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/add/aac/5c5addaac2891.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/add/aac/5c5addaac2891.jpg США Это первое успешное испытание системы ПРО континентальной части США, начиная с мая 2017 года

Вооруженные силы США в рамках учений системы противоракетной обороны, в ходе которых был впервые осуществлен залповый пуск двух противоракет, в понедельник успешно перехватили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) над Тихим океаном, сообщило Агентство по противоракетной обороне США.

"Сегодня проведено успешное испытание по перехвату МБР, - говорится в сообщении Агентства по ПРО. – Это было первым одновременным перехватом МБР в ходе залпового пуска двух противоракет наземного базирования".

По данным ведомства, первая противоракета, выпущенная с шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния), успешно поразила головную часть ракеты, стартовавшую с расположенного в 6,4 тыс. км от нее полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Вторая противоракета уничтожила ту ее часть, которая могла представлять собой разделяющийся боевой блок индивидуального наведения.

Местные СМИ отмечают, что это первое успешное испытание системы ПРО континентальной части США, начиная с мая 2017 года. Cистема ПРО США также совершила успешный перехват цели в июне 2014 года после двух неудавшихся попыток, предпринятых в 2010 году.

В настоящее время система ПРО США располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными в шахтах на базе в Аляске, а также четырьмя пусковыми установками противоракет в Калифорнии. В рамках нового военного бюджета на 2020 год Пентагон запросил $9,4 млрд на программу развития системы противоракетной обороны, в том числе на расширение базы ПРО в Форт-Грили на Аляске.

Напомним, в мае 2017 года впервые с 1999 года Пентагон испытал систему ПРО против межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, Германия обновляет системы ПВО из-за российской угрозы. Воздушную оборону собираются улучшать в два этапа и могут потратить до двух миллиардов евро.

Вместе с тем Польша договорилась с США о поставках противоракетных систем Patriot, которые смогут эффективно противостоять российским "Искандерам".

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Тег США, ПРО, испытания

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Источник:

Интерфакс

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