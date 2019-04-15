США пытаются отговорить Россию и Китай от поддержки Мадуро – Помпео

По словам госсекретаря, в Венесуэле страдания людей, причиненные Россией, Кубой и Мадуро, поистине трагичны"

Майкл Помпео. Фото: AFP

Соединенные Штаты пытаются убедить власти России, Китая и Кубы прекратить оказывать поддержку правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью колумбийской общенациональной газете "Тьемпо". Стенограмму беседы Госдепартамент распространил в понедельник.

"Мы работаем над тем, чтобы убедить Россию и Китай, а также Кубу прекратить деятельность, которая направлена на поддержку Мадуро, дает Мадуро больше сил, больше возможностей", – сказал шеф американской дипломатии.

По его версии, в Венесуэле "страдания людей, причиненные Россией, Кубой и Мадуро, поистине трагичны".

Как мы писали ранее, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.

Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео озвучил готовность США использовать другие средства, поскольку дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

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