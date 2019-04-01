США рассчитывают, что Украина вступит в НАТО
Североатлантический альянс поддерживает тесный союз с Украиной
Украина и Грузия тесно сотрудничают с НАТО и в Вашингтоне надеются, что эти страны смогут стать членами Североатлантического альянса, заявила постпред США при организации Кэй Бэйли Хатчинсон
"Я надеюсь, что однажды они смогут стать членами НАТО", - сказала Хатчинсон на брифинге в понедельник.
"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и дальше развивать его", - добавила она.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина вместе с НАТО защищает Европу, находясь на восточном фланге Альянса. Также глава государства обратил внимание на важность углубления интеграции Украины с ЕС и Североатлантическим альянсом.
Также стоит напомнить, что в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и прездент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".
В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.
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