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США рассчитывают, что Украина вступит в НАТО

Сегодня, 14:28

Североатлантический альянс поддерживает тесный союз с Украиной

Фото: Facebook
США рассчитывают, что Украина вступит в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg США Североатлантический альянс поддерживает тесный союз с Украиной

Украина и Грузия тесно сотрудничают с НАТО и в Вашингтоне надеются, что эти страны смогут стать членами Североатлантического альянса, заявила постпред США при организации Кэй Бэйли Хатчинсон

"Я надеюсь, что однажды они смогут стать членами НАТО", - сказала Хатчинсон на брифинге в понедельник.

"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и дальше развивать его", - добавила она.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина вместе с НАТО защищает Европу, находясь на восточном фланге Альянса. Также глава государства обратил внимание на важность углубления интеграции Украины с ЕС и Североатлантическим альянсом.

Также стоит напомнить, что  в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и прездент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".

В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.

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Тег США, НАТО, Украина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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