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США рассекретили документ о взрыве в Чернобыле

19 августа, 14:27

Опубликованные разведданные подтвердили, что власти СССР лгали о масштабах катастрофы

Чернобыльская АЭС

Чернобыльская АЭС / Фото: Flickr

Спустя всего несколько дней после взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС, 33-ю годовщину которого отметили в этом году, американской разведке уже было известно о том, что Советский Союз лгал насчет масштабов катастрофы.

Это вытекает из прежде засекреченного доклада сотрудника разведки Мортона Абрамовица, который был опубликован Национальным архивом безопасности США.

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В документе, адресованном госсекретарю Джорджу Шульцу 2 мая 1986 года, указывается возможное количество пострадавших при взрыве реактора.

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Как пишет Абрамовиц, все научные сообщества считали "ерундой" опубликованные СССР данные о гибели всего двоих человек.

Разведчик указал, что во время дневной смены на реакторе РБМК-1000 должны находиться около 100 человек, а ночью 25-30.

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Таким образом, поскольку третий и четвертый энергоблоки находятся рядом, возле последнего могли находиться до 200 человек днем и до 70 – ночью.

Помимо того, Абрамовиц отмечает, что в момент взрыва рядом с реактором находились не менее ста человек. И, судя по фотографиям разрушений, все они либо погибли сразу, либо получили смертельную дозу радиации.

Таким образом, число погибших в аварии в официальных документах приуменьшалось в 50 раз.

Напомним, 14 декабря в Украине отмечают День память всех, кто предотвращал последствия аварии на ЧАЭС. Как этот день прошел в прошлом году, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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США взрыв ссср Чернобыль разведка ЧАЭС Чернобыльская АЭС

Источник: Сегодня

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