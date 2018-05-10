США расширили санкции против Ирана

Вчера, 20:37

Минфин США ввел санкции в отношении иранцев, связанных с КСИР

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Корпус стражей существует параллельно с вооруженными силами Ирана. Функции и ответственность стражей относительно других видов вооруженных сил регулируется отдельным законом. Корпус имеет в своих рядах примерно 125 000 личного состава, сухопутные, воздушные и морские силы.

Также в подчинении стражей находится Басиж, парамилитарная организация с 90 000 членами. У Корпуса стражей также в подчинении находитмся информационное агентство Sepah News.

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Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.
Иран, США, минфин, санкции, решение
Источник:

"Сегодня"

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