США расширили санкции против "повара Путина"

В "черные списки" попали двое работников "фабрики троллей" и компании Евгения Пригожина

Конгресс США / Фото: Facebook

Спустя несколько дней после внесения в санкционные списки причастных к поставкам топлива режиму сирийского президента Башара Асада, американские власти вновь расширили санкции в отношении России.

30 сентября на сайте Министерства финансов США сообщили, что в санкционный список SDN List, попали два российских гражданина и три офшорные компании, связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

В частности, Денис Кузьмин и Игорь Нестеров попали под санкции за вмешательство в избирательный процесс в США. Они связаны с так называемой "фабрикой троллей из Ольгино" – "Агентством интернет-исследований".

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Также в список внесли зарегистрированные на Сейшельских островах компании Autolex Transport, Linburg Industries и Beratex Group. В частности, последней принадлежит самолет Hawker 800, на котором, как предполагается, Пригожин около полусотни раз летал в Сирию или различные страны Африки.

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Попали под санкции и принадлежащие Beratex Group яхта St. Vitamin и самолет Hawker 800XP, а также воздушные судна Embraer EMB-135BJ (Autolex Transport) и Hawker 800 (Linburg Industries).

Напомним, что месяц назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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