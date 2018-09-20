США расширили санкции против России: кто попал под удар

Сегодня, 21:38

США ввели санкции в отношении 33 представителей российской обороны и разведки

фото AFP
фото AFP

США ввели санкции против 33 представителей российской обороны и разведки. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в своем Twitter.

По ее словам, новые 33 участника включены в список CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Отныне все, кто будет совершать с ними значимые сделки, также могут попасть под санкции.

Имена людей, попавших под санкции, не называются.

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Пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины.

Документ, подписанный Дональдом Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.

Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, заморозке их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз.

Напомним, в январе Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили о готовности наложить на РФ дополнительные санкции из-за нежелания Москвы показывать свою химический арсенал.

В ответ на это в Кремле обещали реагировать на новые санкции США после их вступления в силу.
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