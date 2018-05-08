США расширили санкции против Венесуэлы

Сегодня, 01:13

В санкционный список добавили трех человек и 20 компаний

фото AFP
фото AFP

Вашингтон ввел новые санкции в отношении Венесуэлы, включив в санкционный список еще троих человек и 20 компаний, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно пресс-релизу, опубликованном на сайте ведомства, три человека, в отношении которых введены санкции, причастны к международному наркотрафику, а компании из списка либо принадлежат им, либо находятся под их контролем.

Из 20 компаний, включенных в черный список, 16 зарегистрированы в Венесуэле и четыре – в Панаме. Под американские санкции также попали венесуэльцы Вальтер Александер дель Ногаль Маркес, Марио Антонио Родригес Эспиноса и Педро Луис Мартин Оливарес. Последний, по данным американского минфина, ранее возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.

"Настоящие действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Мартина в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции подразумевают, что активы включенных в список физических и юридических лиц будут заблокированы на территории США.

Ранее мы писали, что США расширили список санкций по Венесуэле.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
Венесуэла, США, санкции, черный список, санкционный список
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Президента Венесуэлы изобразили на избирательном бюллетене 10 раз

5 Мая, 02:38

Избирком Венесуэлы поместил 10 фотографий Мадуро на бюллетень для голосования

Другие страны

Фото: twitter.com/tmaniglia

Президент Венесуэлы решил идти на второй срок с благословения шамана

24 Апреля, 16:22

Мадуро встретился с представителями местных индейских племен
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Венесуэла разрывает экономические связи с Панамой

7 Апреля, 04:16

Обе страны отзывают своих послов после обвинений в отмывании денег

Другие страны

Фото: Facebook

После бунта и пожара в тюрьме Венесуэлы погибли десятки людей

29 Марта, 10:04

По данным местных журналистов, погибли 78 человек

США

Фото: pixabay.com

Трамп решил запретить криптовалюту Венесуэлы

18 Марта, 02:20

Мера по ограничению операций с криптовалютой Венесуэлы будет внесена в новый пакет антивенесуэльских санкций

Другие страны

фото AFP

В Венесуэле отложили президентские выборы

2 Марта, 00:44

Перенос даты проведения выборов было согласован правительством и некоторыми оппозиционными партиями
Загрузка...