США расширили санкции против Венесуэлы

В санкционный список добавили трех человек и 20 компаний

Вашингтон ввел новые санкции в отношении Венесуэлы, включив в санкционный список еще троих человек и 20 компаний, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно пресс-релизу, опубликованном на сайте ведомства, три человека, в отношении которых введены санкции, причастны к международному наркотрафику, а компании из списка либо принадлежат им, либо находятся под их контролем.

Из 20 компаний, включенных в черный список, 16 зарегистрированы в Венесуэле и четыре – в Панаме. Под американские санкции также попали венесуэльцы Вальтер Александер дель Ногаль Маркес, Марио Антонио Родригес Эспиноса и Педро Луис Мартин Оливарес. Последний, по данным американского минфина, ранее возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.

"Настоящие действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Мартина в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег", - говорится в сообщении.

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Санкции подразумевают, что активы включенных в список физических и юридических лиц будут заблокированы на территории США.

Ранее мы писали, что США расширили список санкций по Венесуэле.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.